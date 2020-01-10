ماسكات لكل أنواع البشرة.. طبقيها قبل النوم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - قبل النوم بشرتكِ بحاجة لـ ترطيب جيد وفعال، لأنّ وقت النوم هو الأفضل لكي يجدد الجسم الخلايا ويرتاح الجلد، ولهذا هناك بعض الخلطات التي يفضل اعتمادها قبل النوم، لترطيب فعال وبشرة صحية ولامعة في صباح اليوم التالي



وإليكِ مجموعة ماسكات تناسب كل أنواع البشرة لتطبقيها قبل النوم:

خليط الزبادي وعصير الرمان

خليط الزبادي وعصير الرمان



المكونات

- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة صغيرة عصير رمان



طريقة تحضير الماسك

اُخلطي عصير الرمان مع الزبادي.

اُتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

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ماسك زيت الجوجوبا والحليب

ماسك زيت الجوجوبا والحليب

المكونات

- ملعقة صغيرة من الحليب الدافىء

- 10 قطرات من زيت الجوجوبا



طريقة تحضير الماسك

اُخلطي الجوجوبا مع الحليب ، وقطنة مبلّلة وزعي السائل على وجهكِ.

اُتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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ماسك الصبار وماء الورد والعسل

ماسك الصبار وماء الورد والعسل

المكونات

- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة من العسل

طريقة تحضير الماسك

اُخلطي الصبار مع العسل وماء الورد، ووزعيه على بشرتكِ.

اُتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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