كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً، وترغبين في إطلالة مريحة تجمع الأناقة والبساطة في الوقت نفسه، سنقدم لك في هذا المقال تسريحات شعر طويل بسيطة وناعمة أنما راقية وغاية في الجمال، وهي ستمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة ذيل الحصان المرتفع

تسريحة ذيل الحصان المرتفع

تعد تسريحة ذيل الحصان المرتفع إحدى أكثر تسريحات الشعر البسيطة والأنيقة في الوقت نفسه للشعر الطويل، وبالإمكان اعتمادها في كل الأوقات، وهي تمنح المرأة إطلالة أنثوية ناعمة وجذابة. وما يميز هذه التسريحة أنها تثبت لساعات طويلة لتحافظ على مظهر المرأة أنيقاً سواء خلال العمل أو في السهرات. يكفي أن تجمعي شعرك الى وسط الرأس بأسلوب ذيل الحصان، واعتماد الغرة البوف المسحوبة الى الخلف.

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تسريحة الويفي المنسدلة

تسريحة الويفي المنسدلة

تلاقي تسريحة الويفي المنسدلة رواجاً كبيراً بين النساء، حتى أصبحت موضة رائجة في كل المواسم. وما يميزها أنها تبرز جمال شعر المرأة وبالإمكان اعتمادها في المناسبات والسهرات كما للأيام العادية. تجمع هذه التسريحة بين البساطة والأناقة، حيث يُترك الشعر الويفي منسدلاً على الظهر والكتفين، مع اعتماد الغرة النصفية.



تسريحة الشعر المستقيم الكلاسيكية

تسريحة الشعر المستقيم الكلاسيكية

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إذا كنت ترغبين في تسريحة شعر بسيطة جداً وأنيقة في آن، فإن تسريحة الشعر المستقيم الكلاسيكية تشكل أحد أفضل خيارات تسريحات الشعر. وللحصول على طلة أنثوية جذابة، اعتمدي الغرة النصفية واسحبيها خلف الأذن، مما يضفي لمسة راقية على تسريحتك ويسلط الضوء على ملامح وجهك. بإمكانك اعتماد هذه التسريحة في أوقات النهار كما المساء.

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تسريحة الكعكة المرتفعة الفوضوية

تسريحة الكعكة المرتفعة الفوضوية

إن كنت ترغبين في إطلالة مريحة تجمع بين البساطة والأناقة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الكعكة المرتفعة، التي تعد من أكثر تسريحات الشعر رواجاً وانتشاراً. وهي ملائمة جداً لذوات الشعر الطويل، اللواتي يرغبن أحياناً في اختيار تسريحة عملية ومريحة. ولإضفاء الحيوية على تسريحتك، اعتمدي معها الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، واتركي بعض الخصل الطويلة منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الشعر المجعد نصف المرفوع

تسريحة الشعر المجعد نصف المرفوع

إذا كنت تمتلكين شعراً مجعداً طويلاً، اجعليه مصدر جمالك وأنوثتك، سواء في السهرات أو الأيام العادية، من خلال اعتماد تسريحة الشعر المجعد نصف المرفوع، بحيث تتركين فيها شعرك المجعد منسدلاً على طبيعته من الخلف، أما الغرة الأمامية فاجعليها مسحوبة الى الخلف مع بعض الحجم.

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