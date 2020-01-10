كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - يعد المناكير الجليتر والميتاليك من أبرز صيحات الأظافر التي تلاقي رواجاً كبيراً بين فناني الأظافر والنساء على حد سواء. وتعمل هذه الموضة على تزيين الأظافر بطريقة عصرية وجذابة، تجعل الأظافر متلألئة ومضيئة. كما بالإمكان الجمع بين المناكير الجليتر والميتاليك من خلال رسومات أظافر ملفتة جداً.

وفي هذا المقال، نرصد لك أحدث ألوان مناكير جليتر وميتاليك، لتختاري من بينها ما يعجبك.



أحدث ألوان مناكير ميتاليك

المناكير بألوان الميتاليك أو المعدنية، موضة رائجة جداً في الوقت الحالي، وهي خيار رائع للمناسبات والسهرات، وبإمكانك اختيار ألوان الميتاليك الداكنة أو الفاتحة لاكتمال إطلالتك في أي مناسبة. وقد رصدنا لك مجموعة مميزة من أحدث ألوان المناكير الميتاليك لختاري من بينها ما يعجبك.



مناكير ميتاليك فضي

مناكير ميتاليك فضي

إن المناكير الميتاليك الفضي سيجعل أظافرك تبدو كأنها قطعة مجوهرات ثمينة. وللحصول على نتيجة رائعة، ننصحك باعتماده من علامة Zoya، لأنه يوفر لك لمعاناً شديد التأثير يلفت الأنظار إليك.

تابعي المزيد: أفضل ألوان المناكير في كل الأوقات



مناكير ميتاليك نحاسي

مناكير ميتاليك نحاسي

يعد المناكير الميتاليك باللون النحاسي خياراً رائعاً لك خلال الوقت الراهن، فهو ملائم جداً لسهرات الشتاء. وإذا كنت تبحثين عن لون مثالي يرضي ذوقك، ننصحك باعتماد المناكير الميتاليك النحاسي من علامة Essie.



مناكير ميتاليك أرجواني

مناكير ميتاليك أرجواني

يوفر هذا المناكير الجريء والمميز لأظافرك سطوعاً كضوء الشمس، فهو لون عصري وحيوي يمنحك إطلالة خارجة المألوف. ننصحك باعتماد المناكير الميتاليك الأرجواني من علامة نارس NARS.

تابعي المزيد: أظافر الأكريليك وأجمل ألوان مناكير تليق بها

Advertisements



أحدث ألوان مناكير جليتر

يعد المناكير الجليتر من أبرز صيحات الأظافر لهذا الموسم، وقد برز بكثرة على منصات العروض العالمية وأظافر النجمات. كما أن تطبيقه سهل جداً، يكفي فقط اختيار مناكير عالي الجودة ليجعل أظافرك في غاية الروعة. بإمكانك تطبيق المناكير الجليتر مباشرة على الأظافر، أو وضع لون المناكير الذي تريدينه ومن ثم تطبيق المناكير الجليتر فوقه. وقد اخترنا لك مجموعة ألوان مناكير جليتر ستعجبك بالتأكيد.



مناكير فضي جليتر

مناكير فضي جليتر

إذا كنت من عاشقات موضة السبعينات، فإن طلاء الأظافر الفضي الجليتر هو خيار مثالي لك، فهو مستوحى من حفلات الديسكو التي كانت تقام في تلك المرحلة. فلونه الفضي المتلألئ سيضيء يديك ويكمل إطلالتك. ننصحك باعتماده من علامة سالي هانسن Sally Hansen.

تابعي المزيد: أجمل الأفكار لتزيين الأظافر خلال المناسبات



مناكير أخضر جليتر

مناكير أخضر جليتر

يوفر لك المناكير الأخضر الجليتر الفرصة للخروج عن المألوف وعن كل ما هو تقليدي في ما يتعلق بتزيين الأظافر، لا سيما خلال المناسبات، كونه لوناً غير اعتيادي ومميزاً، بالتالي فإن اعتماده سيضفي على إطلالتك الكثير من التميز والجمال. ننصحك بتجربة المناكير الأخضر الجليتر من علامة إيسي Essie.



مناكير جليتر متعدد الألوان

مناكير جليتر متعدد الألوان

يترك المناكير الجليتر متعدد الألوان على أظافرك بريقاً رائعاً سيلفت الانتباه إليك، حيث سيجعل أظافرك تبدو وكأنها مرصعة بالأحجار الكريمة، إذ إنه يوفر لك قاعدة واضحة محمّلة بالألوان الدقيقة: الفضي والوردي والأزرق، التي تشكل في ما بينها مزيج ألوان رائعاً وجذاباً. ننصحك باعتماد Hexy Bikini by KBShimmer.

تابعي المزيد: أبرز ألوان المناكير الرائجة لهذا الشتاء