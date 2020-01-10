اكتشفي فوائد زيت الحلبة للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - يتميز زيت الحلبة للشعر بفوائد عديدة حيث يساعد على علاج الكثير من مشاكله لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن اضافة الى مضادات الأكسدة التي تحارب تأثير الشوارد الحرة والعوامل الضارة وتساعد على الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس. ومن ابرز فوائد زيت الحلبة للشعر انه يساهم في تحفيز نموه وتخليصه من الشعر التالف والتقصف.

فوائد زيت الحلبة للشعر

فوائد زيت الحلبة

ترتبط اهمية زيت الحلبة للشعر باحتوائه على عدد كبير من المغذيات التي تساعد على الحفاظ على جماله وصحته من خلال الحد من تساقطه وتجديد خلايا فروة الرأس وتعزيز نموه.

• يحتوي على حمض النيكوتينيك اضافة الى بروتين فعال جداً يعود عليه بالكثير من الفوائد.

• يجدد خلايا فروة الرأس ويخلصها من تلك الميتة.

• يعمل على تقوية الجذور والبصيلات ويمنع التساقط.

• يعزز نمو الشعر.

• يعتبر هذا الزيت ايضاً مصدراً لمادة الليستين التي ترطب الشعر الجاف. ولهذا ينصح باستخدامه من اجل تدليك فروة الرأس به مرة اسبوعياً قبل الاستحمام.

• يساعد على القضاء على القشرة المزعجة نهائياً في حال تم استخدامه بشكل منتظم.

• يحفز دورة فروة الرأس الدموية ما يساعد الشعر على النمو بسرعة ويحد من تساقطه.

• يساعد على علاج الالتهابات التي قد تصيب فروة الرأس.



انواعه



يتوفر هذا الزيت بأنواع مختلفة من الضروري التعرف عليها من اجل استخدامه بالطريقة الصحيحة.

• الزيت المضغوط وهو غني بالأحماض الدهنية الصحية.

• الزيت الاساسي ويمكن الاستفادة من مكوناته التي تعود على الشعر بفوائد فريدة.

• الزيت العادي. وهو طبيعي جداً ويمكن تحضيره في المنزل.



المقادير

كوب من الحلبة المطحونة

ليتر من زيت نباتي مثل زيت الذرة



الخطوات

• يوضع الزيت في وعاء على النار لمدة 5 دقائق.

• تضاف اليه بذور الحلبة وتحرك قليلاً وتترك لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

• يترك مزيج الزيت والحلبة ليبرد ثم يسكب في وعاء محكم الاغلاق ويحفظ لمدة اسبوع كامل.

• بعد مرور هذه المدة يصفى الزيت جيداً ويسكب في عبوة مجدداً ويتم حفظه في مكان بعيد عن الحرارة من اجل استخدمه.

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تجربتي مع زيت الحلبة للشعر

زيت الحلبة للشعر

ليلى باروكي

عانيت لمدة طويلة من مشكلة تقصف الشعر وضعفه وترافق هذا مع التساقط المستمر. جربت الكثير من الوصفات والمنتجات. الا انها لم تساعدني على حل المشكلة تماماً. واثناء لقائي صديقة لي اعلمتني انها عانت من المشكلة نفسها. نظرت الى شعرها، بدا لامعاً وصحياً وكثيفاً. سألتها عن الطريقة التي لجأت اليها لاستعادة جمال شعرها ونصحتني باستخدام وصفات زيت الحلبة. واشارت الى انه من الافضل ان اصنع هذا الزيت في المنزل وعلمتني الطريقة. وطبعاً فعلت ذلك فور عودتي الى منزلي واخترت وصفة الحلبة مع زيت الزيتون. قمت بطحن ملعقتي طعام من بذور الحلبة ومزجت البودرة مع كمية مناسبة من زيت الزيتون. حصلت على مزيج متجانس وقمت بتطبيقه على كامل شعري مع التدليك اللطيف لفروة الرأس. تركته لمدة ساعة واحدة قبل ان اقوم بغسله بالماء والشامبو المناسب مراراً حتى زالت كل آثار الزيت. وكررت الوصفة مرة اسبوعياً وبدأت الاحظ النتيجة حيث لم يعد شعري يتساقط كما في السابق. اما الآن فهو كثيف وحيوي وجميل.

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كيفية تطويل الشعر بزيت الحلبة

لا يمكن الاستغناء عن زيت الحلبة للشعر لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص المفيدة

كما انه سهل الاستخدام ويمكن الاستفادة منه بطرق مختلفة.



الطريقة الاولى

1 يمكن تدليك الشعر به، من فروة الرأس الى الاطراف وتركه بعد ذلك لمدة ساعة او ساعتين.

2 يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب.



الطريقة الثانية

1 يمكن تبليل الشعر بالزيت في المساء قبل النوم.

2 يغطى الرأس بعد ذلك بقبعة استحمام ويترك الشعر مبللاً حتى اليوم التالي.

3 في الصباح يغسل جيداً بالماء والشامبو المناسب.

ومن اجل الاستفادة من هذه الوصفة ينصح بتكراراها مرة اسبوعياً لأنها تغذي الشعر وتسرع نموه.



الطريقة الثالثة

- تخلط كمية مناسبة من زيت الحلبة مع كمية اخرى من بذور البصل الاسود.

- تطحن البذور وتحفظ في عبوة محكمة الاغلاق.

- تضاف كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

- توضع العبوة في وعاء يحتوي على الماء على النار لمدة 15 دقيقة.

- بعد ذلك توضع العبوة في مكان معرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة اخرى.

- اخيراً يصفى الزيت جيداً ويمكن تدليك فورة الرأس وتبليل الشعر به لمدة 3 ساعات ثم غسله جيداً. ومن المهم تكرار هذه العملية اسبوعياً لأن هذا يعزز نمو الشعر. فإلى جانب فوائد زيت الحلبة تحتوي بذور البصل الاسود على الكثير من البروتينات والفيتامينات اضافة الى حمض الفوليك والحديد والزنك والنحاس. كما انه مضاد فعال للميكروبات الضارة.



الطريقة الرابعة

• تضاف ملعقتا طعام من بذور الحلبة في كوبين من الماء ساخن.

• يترك الخليط لمدة ليلة كاملة في مكان بارد .

• تطحن البذور مع القليل من ماء النقع حتى الحصول على عجينة متجانسة.

• توزع العجينة على مساحة فروة الرأس وتترك لمدة 20 دقيقة.

• بعد ذلك تدلك فروة الرأس جيداً ويغسل الشعر بالشامبو المناسب. وفي حال المعاناة من القشرة من الممكن ان يضاف الى العجينة القليل من عصير الليمون او ملعقة طعام واحدة من حليب جوز الهند.

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فوائد زيت الحلبة للشعر الابيض

لا يساعد هذا الزيت على تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه واعادة النعومة اليه فقط، بل انه يعمل على حمايته من ظهور الشعر الابيض او الشيب ايضاً. ولهذا ينصح بتحضير هذه الوصفة.

وصفة الحلبة والحناء والقهوة

المقادير

ملعقتان صغيرتان من بودرة الحناء

ملعقة طعام من الحلبة المطحونة

3 ملاعق صغيرة من القهوة المطحونة

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي الطبيعي

ملعقة صغيرة من عصير النعناع الطازج



الخطوات

• تخلط كل المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متماسك ومتجانس وخال من التكتلات.

• يبلل الشعر بالمزيج من الجذور حتى الاطراف ويترك عليه لمدة لا تقل عن ساعتين.

• يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو ومن اجل الحصول على افضل نتيجة ينصح بتطبيق الوصفة عليه مرتين اسبوعياً. فهذا يحد من ظهور الشيب عليه مع مرور الوقت.

وصفة الكاري والحلبة

وصفة الكاري والحلبة



المقادير

نصف كوب من أوراق الكاري

ملعقة طعام من زيت الحلبة

ملعقتا طعام من زيت جوز الهند

الخطوات

• يوضع زيت جوز الهند على نار متوسطة.

• عندما يصبح الزيت دافئاً تضاف اليه اوراق الكاري.

• تترك الاوراق على النار حتى يلاحظ تغير في لونها.

• يضاف بعد ذلك زيت الحلبة ويحرك الخليط قليلاً ثم ينزع عن النار ويترك ليبرد.

• يصفى الزيت ويطبق على كامل مساحة الشعر ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

• ومن اجل حماية الشعر من الشيب من المهم تطبيق الوصفة مرتين اسبوعياً لمدة شهر كامل. وهكذا يمكن الاستفادة بكل الطرق الممكنة من ابرز خصائص زيت الحلبة المهمة للشعر.

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