ظهور أول «تاكسي نسائي» في شوارع العراق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر مؤخرا في الشارع العراقي مشروع “التاكسي النسائي”، بألوان ورسومات مختلفة عن باقي السيارات المعتادة.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد جاءت ردود الفعل مقبولة على مشروع التاكسي النسائي، حيث ذكرت زينب محمد (30 عاماً)، وهي عميلة دائمة لخدمة التوصيل النسائي، إنها تشعر بالارتياح الدائم عند تنقلها بسيارة أجرة تقودها امرأة عراقية، تشاطرها الحديث في موضوعات محددة.

زينب أضافت أن أسرتها وزوجها يشعران بالاطمئنان الدائم عند خروجها بسيارة أجرة مخصصة للنساء، يضاف إلى ذلك أن كل السيارات التي تستخدمها الشركة المعنية تحتوي على جهاز تعقب، يسهم بارتفاع نسب الأمان، عبر التحديد المستمر لموقع المركبة.

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وعن الفوارق الفنية بين سيارة الأجرة العادية، وبين سيارة الأجرة النسائية أكدت المدير التنفيذي لشركة “Lady go”، شهد محمد (33 عاماً) بحسب «سكاي نيوز عربية»، أنها قامت باختيار كادر نسائي ذي خبرة وكفاءة بقيادة المركبات، فضلاً عن أن شخصية سائقة المركبة يتم اختيارها على أساس المعرفة التامة بأسلوب التعامل مع الآخرين، لتستوعب العميلة وتتفاعل معها بشكل إيجابي.

شهد أضافت أن تكاليف التوصيل عند “Lady go” تتطابق مع تكاليف التوصيل عند سيارات الأجرة العادية، رغم انفراد شركة شهد بتقديم خدمة لفئة النساء، مع ضمانات بالحماية والأمان للمرأة والطفل.

وأشارت إلى أن مشروعها لا يزال ناشئاً، لم يمر عليه سوى أشهر قليلة، بعد أن حصلت على قرض ميسر جندت من خلاله 10 سيارات، توزعن في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد، إلا أنها بصدد توسيع المشروع في المستقبل القريب.