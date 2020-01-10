مشاهدة تحرض شقيقتها على الطلاق: "هاجوزك سيد سيده".. ورضوى الشربيني تعلق: كذابة

بعد قرارها بالبعد عن عرض المشكلات الزوجية، عادت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، على شاشة "cbc سفرة"، للتطرق إلى مشكلات السيدات المتزوجات، ونقاشها وتوجيه النصائح وتوجيهن إلى مايتوجب فعله، بعد أن استفزتها مشكلة لإحدى متابعات البرنامج.

وكانت المشكلة عبارة عن تحريض سيدة لشقيقتها المتزوجة على الطلاق من زوجها، كلما حدثت مشكلة بينهما، وتعدها بتزويجها لـ"سيد سيده"، حسب وصفها، بحجة أن زوج شقيقتها عصبي جدا ومتغير المزاج.

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وردت رضوى الشربيني على الرسالة، موجهة حديثها للشقيقة المتزوجة: "كذابة الست اللي تقولك إنه خلال سنين من العشرة مكانش فيهم خناقات.. كذابة الست اللي تقولك إنها عايشة طول حياتها سعيدة ومرتاحة ومبسوطة، مفيش ست عدى عليها وقت وحست إنها مضغوطة وتعبانة.. كذابة الست اللي تقولك إنها ممشية جوزها على العجين متلخبطهوش".

وأضافت رضوى: "العشرة بتولد المودة والرحمة والسكن اللي ربنا قالنا عليهم.. المودة والرحمة بيبانو في الزعل مش في الفرح.. ومينفعش أقول أطلق لأنه مجرد عصبي ومتغير المزاج".

وتابعت رضوى: "دلوقتي معاكي عصبي ومتغير المزاج.. تآخدي سيد سيده ويكون خاين هتقبلي؟.. هتقبلي إنه يضربك؟.. إنه يكون سليطك اللسان؟.. هتقبلي إنه يشغلك ويآخد فلوسك؟.. هتقبلي إنه يكون بخيل ومبيصرفش عليكي؟.. لأنه كل إنسان فيه عيوب.. لو جالك صفة من دول هتقولي الحمد لله إنه مجرد عصبي ومتغير المزاج.. متخليش حد يخرب عليكي لأن البيوت المقفولة محدش يعرف في إيه جواها".