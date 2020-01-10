من إنتاج القومي للمرأة.. "كلمة السر" مسرحية للتوعية بقضايا العنف ضد المرأة

نفذ مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مركز "من كل حتة" للفنون مسرحية، تفاعلية توعوية بعنوان "كلمة السر" للتوعية بأخطر قضايا العنف ضد المرأة.

جاء العرض التفاعلي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة، لرفع الوعي لدى المجتمع لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتوعية النساء بحقوقهن التي كفلها لهن الدستور والقانون، مع تبصيرهن بمصادر الدعم المختلفة الموجودة بالمجتمع لتحسين جودة حياتهن، وإحداث تغيير إيجابي بالمجتمع، واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

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تضمنت المسرحية، مشاهد تمثيلية عن قضايا الزواج المبكر وختان الإناث والمرأة المعيلة والتحرش وإدمان المخدرات، كما تم تبادل الأدوار مع الجمهور للتفاعل المستمر، بالإضافة إلى أسلوب التدخل واقتراح حلول ونهايات بديلة ومختلفة للقصص المعروضة وذلك من الجمهور، كما تم التوعية والإعلان عن الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115، وخط نجدة الطفل 16000 كأحد المصادر المجتمعية الأساسية المقدمة لمختلف أنواع الدعم.

جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ 12 عرضاً للمسرحية، في 11 محافظة من محافظات مصر، وهي القاهرة والقليوبية وبنى سويف وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر، وبورسعيد والإسماعيلية، والشرقية، والسويس، وذلك وسط تفاعل مثمر من الجمهور ومطالبة بإعادة عرض المسرحية وتكثيف الأنشطة التوعوية المماثلة.

كما تنوعت أماكن عرض المسرحية من قرى، نجوع، جامعات، جمعيات أهلية واستهدفت النساء والرجال على حد السواء بحوالي 7000 مستفيد من السيدات والرجال بالمحافظات التي تم العرض فيها حتى الآن، وجارى استكمال التنفيذ ليغطي كافة محافظات الجمهورية عام 2020.