"ماتريكس" تكشف عن ميكروويف معكوس.. يبرد المشروبات في 3 دقائق

يبدو أن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، يحمل العديد من المفاجآت في عالم الالكترونيات، حيث تم الكشف عن جهاز ميكروويف معكوس، أي أنه يقوم بتبريد المشروبات بدلا من تسخينها.

وأطلق على الميكروويف الجديد اسم "جونو"، حيث يحتاج 3 دقائق فقط لتبريد السوائل، ويقوم الجهاز بعملية تبريد المشروبات بسرعة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الحرارية، سواء كانت زجاجة من العصير أو كوباً ساخناً من القهوة.

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وصرحت شركة ماتريكس، المصممة لهذا المنتج، لصحيفة "واين نيوز" الأمريكية، "يمكن لجهاز جونو فعل أكثر من مجرد تبريد زجاجة العصير، بل يمكن أن يبرد القهوة الساخنة، ويحول الشاي الساخن إلى شاي مثلج، ويبرد الصودا في العلبة مباشرة".

ويمكن استخدام الجهاز ببساطة، عن طريق وضع الشراب المراد تبريده في الجهاز، وإغلاق الغطاء، والضغط على أحد أزرار التبريد وفقاً للوقت المطلوب للتبريد، وفي غضون دقائق، سيتغير شريط الضوء الموجود على الجهاز من الأحمر إلى الأزرق، مما يشير إلى أن المشروب قد وصل إلى درجة الحرارة المرغوبة.