أرسل الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة رومانسية لزوجته ندى الكامل، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث نشر "الفيشاوي"، صورة تجمعه بزوجته، منذ عام، وهما في الشتاء على أحد الشواطئ، وكتب في تعليقه على الصورة، "قبل عام شكرا لك على حبك والرعاية يا نادية".
الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهور عبر الإعجابات والتعليقات، وكان من بينها، "ربنا يخليكم لبعض"، و"ست جميلة وجدعة"، و"ايه الرومانسية دي".
يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، اعتاد مشاركة جمهوره بصور ولقطات من حياته اليومية، كما أنه يحرص دوما على إظهار حبه لزوجته أمام الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من الفيشاوي إلى زوجته: شكرا على حبك ورعايتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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