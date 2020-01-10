من المطبخ الشعبي.. طريقة عمل المشبك الدمياطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي
تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها..
"لايف ستايل الخليج 365" يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، جولتنا اليوم في المطبخ الدمياطي وطريقة عمل المشبك.
المكونات:
- 1 و نصف كوب دقيق.
- نصف كوب نشا.
- ماء للعجن.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- لون طعام برتقالى.
- زيت.
- شربات.
- جوز هند.
طريقة التحضير:
- اخلطى الدقيق والنشا والخميرة ثم ضيفي اللون والزيت والماء وقلبي حتى تحصلى على عجينة سائلة غليظة القوام
- اتركي الخليط ليتخمر ثم ضيفى القليل من الماء وقلبي.
- ضعي الخليط في كيس وشكلى به أقراص في الزيت ثم ضعى المشبك فى الشربات وزينيه بجوز الهند وقدميه
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