بشرتك شاحبة وبها تجاعيد؟.. غيّري أسلوب حياتك غير الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشفت مجلة "بريجيت" المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن أسلوب الحياة غير الصحي ينعكس بالسلب على البشرة؛ حيث تفقد البشرة الماء والمعادن والعناصر المغذية بسبب قلة النوم والإكثار من السكر والدقيق الأبيض والتدخين وشرب الخمر.

وأضافت المجلة أن النتيجة المحتومة حينئذ هي شحوب البشرة وفقدانها للنضارة والحيوية والمظهر المشدود مع ظهور البثور والشوائب والتجاعيد والهالات السوداء حول العين.

Advertisements

ولتجنب هذه الصورة السيئة للبشرة، ينبغي إتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية المتمثلة في الإكثار من الخضروات والفواكه مع الإقلال من السكر والدقيق الأبيض والملح والوجبات السريعة والإقلاع عن التدخين والخمر، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والحرص على أخذ قسط كاف من النوم لمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات ليلا.

كما تلعب العناية السليمة دورا كبيرا في التمتع ببشرة تشع نضارة وحيوية؛ حيث يمكن تحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونتها ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية من خلال استعمال مستحضرات العناية الغنية بالرتينول.

ويمكن مواجهة الهالات السوداء من خلال استعمال السيروم الغني بالرتينول أو فيتامين C، في حين تعمل المستحضرات الغنية بفيتامين B3 والنياسين على تنشيط أيض البشرة.