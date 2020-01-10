في الكويت .. حارسا عمارة “فعلاها” مع طفلتين شقيقتين بعد استدراجهما وهكذا افتُضح الأمر

بينما كانت طفلتان تبلغان من العمر 8 و9 سنوات في الكويت تلهوان في ساحة العمارة كعادتهما يومياً، أقدم حارسا العمارة على استغلال براءتهما وخدش حيائهما.

واستدرج الحارسان الطفلتان للعب معهما وجلبا لهما الحلويات، ثم قاما بتدنيس براءتهما بحركات غير أخلاقية.

مصدر أمني قال إن رجال الأمن، وفور تلقي البلاغ من الأم وهي مقيمة عربية، والاستماع إلى كلام الطفلتين، توجهوا إلى مكان العمارة وتم ضبط الحارسين وإحالتهما إلى التحقيق.بحسب صحيفة “الراي” الكويتية

ولم يدم التحقيق طويلاً حتى تضاربت أقوالهما واعترفا بفعليهما، عندها طلبت المبلغة من رجال الأمن عدم رغبتها في تسجيل قضية إذا ما تم ابعادهما إدارياً.

وعليه رفع تقرير إلى القيادة العليا في وزارة الداخلية، التي أمرت بإبعاد الحارسين عن البلاد إدارياً للصالح العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.