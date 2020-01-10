حقيقة صورة عائلية متداولة لنانسي عجرم وزوجها مع القتيل.. "طلع صديقهم"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عائلية لنانسي عجرم، وزوجها والشاب السوري المقتول في منزلها، محمد الموسى، والذي أرداه زوجها فادي الهاشم، قتيلا قبل عدة أيام، وأدعى البعض أن الشاب كان على علاقة قوية بالزوجين.

ولكن اتضح أن الصورة ليست كذلك وليست للقتيل، حيث أوضح الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، حقيقة تلك الشائعات والصورة المتداولة في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب مغردا، "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود لي".

وأوضح كذلك أنه صديق للعائلة، "وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة، اقتضى التوضيح".

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وزعم البعض أنه القتيل للشبه الكبيرة بينهما، وانتشرت بشدة بين رواد مواقع "السوشيال ميديا"، متسائلين عن طبيعة العلاقة بين نانسي عجرم والقتيل، ليوضح "أبو نجم" حقيقة الأمر بعد ذلك.

سرقة منزل نانسي عجرم

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للسرقة، وقتل زوجها فادي الهاشم، السارق محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، فتم القبض على الزوج على خلفية الحادث فجر الأحد الماضي، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله ومنعه من السفر للخارج حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.