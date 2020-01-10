أول رسالة من أصالة بعد طلاقها: أنا قوية لا مخذولة ولا مكسورة

وجهت الفنانة أصالة، رسالة شكر لكل من ساندها بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكدت أصالة، على أنها لازالت قوية وليست مكسورة، وقالت في تدوينتها، "كلّي امتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم شكراً لكلّ قلب احتواني، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلي".

وأكملت، "وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

متابعو أصالة، شاركوها مشاعرها عبر الإعجابات وإعادة المشاركة والتعليقات، مشيدين بتمسكها وقوتها، وكان من بين تلك التعليقات، "شكراً لك أنتي على جمال صوتك شكراً لـ احساسك بس ثاني مره لا تطلعي فينا هيك عيونك حلوين اسم الله"، وقال متابع آخر، "شامخةٌ دائمًا وأبدًا"، و"ودي احلي حاجة فيكي انك. قوية بحبك موت"، و"بكينا يا أصالة مشانك لأنك قطعة من الحيّاة والوجود وأنتِ صدرتي نفسك إلى ماله نهاية لأ تصدرتي لـ الخلود.. أما مجرى الأحداث لا يُبكينا.. تعلمنا منك إن حدث أي اشي نمضى وما نوقف كتير عنده".

Advertisements

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة قد كتبت معلنة انفصالها، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

من جانبه نشر طارق العريان، صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".

يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.