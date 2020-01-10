تعرفي على أجمل قصات السترات بأسلوب بريانكا شوبرا لإخفاء الوزن الزائد

تألقت بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra في أحدث اطلالة لها بقصات سترات واسعة وشبابية تناسب ساعات النهار. واللافت اختيارها السترة البيضاء المضلعة من دار Chanel وتنسيقها مع البنطلون الاسود ذات الارجل الواسعة التي تساعد على اخفاء الوزن الزائد. كما لا تتردد بارتداء قصات سترات سوداء بأسلوب البومبر مع التوبات الواسعة التي تخفي الوزن الزائد في منطفة البطن.

ومن اجمل قصات سترات التي تخفي الوزن الزائد بأسلوب بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra، موضة البلايزر الطويلة والواسعة وغالباً ما تختارها بألوان فاتحة مثل التدرجات الزهرية والرمادية مع القصات التي تتخطى حدود الخصر. ولاشيء يغني عن اختيار قصات سترات من الفرو الملون لاخفاء الوزن الزائد خصوصاً عندما ترتدين اللون الابيض.

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