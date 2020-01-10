تعرف على فوائد الرقص للجسد والذهن والنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

الرقص بصفة عامة له فوائد جمّة ليس فقط للجسد إنما للذهن والنفس خاصة لدى كبار السن، وفق ما قال البروفيسور إنجو فروبوزه الأستاذ بالجامعة الألمانية للرياضة بمدينة كولن.

ويعمل الرقص على تدريب حاسة التوازن، ومن ثم يقي من خطر السقوط والتعرض لحوادث، كما يعمل أيضا على تنشيط الذهن؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الاشتراك في دورة رقص لمدة 6 شهور يعمل على تحسين الانتباه والمرونة الذهنية وأداء الذاكرة، ويسهم في الحد من خطر الإصابة بالخرف.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الرقص على تحسين المزاج؛ حيث إنه يساعد على إفراز هرمونات "الدوبامين" و"الإندورفين" المعروفة باسم هرمونات السعادة.

وأشار فروبوزه إلى أن أنواع الرقص المناسبة لكبار السن هي السالسا والفالس.