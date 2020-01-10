قلة الحركة تهدد الأطفال بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن قلة الحركة ترفع خطر إصابة الأطفال بالبدانة وداء السكري ومشاكل المفاصل وضعف التركيز.

وأوضح المركز الألماني أن استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي والحاسوب المكتبي والتلفاز وأجهزة الألعاب، يعد من الأسباب الرئيسية لقلة الحركة لدى الأطفال؛ لذا ينبغي الإقلال من مدة الجلوس أمام هذه الشاشات.

ولتجنب المخاطر الصحية، ينصح المركز الألماني بأن يمارس الأطفال الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يوميا، مشيرا إلى أن الجمباز يعد من الرياضات، التي تناسب الأطفال في البداية؛ نظرا لأنه يمتاز بالبساطة والسهولة ويمثل أساسا جيدا لكل الرياضات الأخرى.

وأضاف الخبراء الألمان أنه يمكن تنمية قوة التحمل لدى الطفل من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والسباحة والركض وألعاب الكرة، بينما يمكن تدريب مهارات التوازن من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والفروسية، في حين يمكن تنمية القدرة على التركيز من خلال ممارسة التنس وتنس الطاولة. أما الرقص والجمباز فيساعدان على تنمية المرونة.