مادلين طبر: أؤيد عمليات التجميل وغير المقتدرات عليهن بالوصفات الطبيعية

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها دائمة الاهتمام بنفسها وبدأت بإجراء عمليات التجميل منذ سن الـ35 عاما: "مش بسيب نفسي ولا أخلي تجعيدة تاخد خط في وشي، وبتابع مع الدكاترة كل 3 شهور".

وأضافت "طبر" خلال استضافتها ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها تؤيد عمليات التجميل للسيدات القادرات؛ واللاتي لا يملكون النقود عليهم بالاهتمام بأنفسهم من خلال الوصفات العشبية والطبيعية، موضحة أن السيدة "المسهتنة" تسعى للوصول إلى شيء ما من زوجها ولا تستطيع الوصول إليه إلا من خلال تلك الحركات: "نو واي أعمل كده، أنا ممكن أتدلع نص ساعة بس معرفش أكون مسهتنة، وأنا مقدرش على السهتنة دي".

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وأكدت أن الجمال في الأعمال الفنية والإعلامية ليس قاعدة لدى السيدات: "القاعدة من وجهة نظري الموهبة والإصرار والثبات والاجتهاد وعدم الملل والاستسلام"، مشيرة إلى أنها سعت للاحتراف في هوليوود لمدة شهور ولكنها فشلت في النجاح: "كانت اللعبة مختلفة وكان عندي 30 سنة وبالنسبة لهم كده بقيت عجوزة".