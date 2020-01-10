منها ألعاب سرير الرضيع.. وسائل الترفيه المناسبة للأطفال حديثي الولادة

لا يستطيع الأطفال حديثي الولادة في هذه المرحلة سوى ملاحظة ما حوله في حدود بصرية صغيرة جدًا، ويحتاج الطفل أقل من 3 أشهر إلى ألعاب تنمي قدرات الدماغ والحواس منها كما ذكرها موقع "بيبي سنتر آرابيا".

ألعاب سرير الرضيع

الألعاب التي تحتوى على موسيقى وحركة تساعد على جذب انتباه الطفل، وتثير اهتمامه.

كتب مصنوعة من القماش

من الأشياء التي يمكن للطفل حديث الولادة أن يلمسها بهدف التعرف عليها الأنسجة والأقمشة المختلفة، وتوجد كتب مصنوعة من القماش وعليها صور للأطفال في هذا العمر.

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الألعاب المتحركة

الألعاب المتحركة مثل العرائس، أو كرات صغيرة محشوة منسوجة من الخيوط.

الألعاب المطاطية

ألعاب مطاطية على شكل بط أو قوارب خاصة بوقت الاستحمام.