بالصور.. زوجة سعد سمير ترافق زوجها خلال رحلة علاجه في ألمانيا

ظهرت زوجة سعد سمير لاعب النادي الأهلي، برفقة زوجها، خلال تواجده في ألمانيا، إثر خضوعه لجراحة "وتر أكيليس"، بعد إصابته خلال إحدى مبارياته مع الفريق.

Advertisements

وعلق محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا: "ربنا يخليكو لبعض"، وكتب محمود كهربا صانع ألعاب الأهلي: "ربنا يحفظكم يا حبيبي"، وقال إسلام محارب: "ألف سلامة عليك يا حبيبي".

ومن المنتظر أن يعود سعد سمير إلى القلعة الحمراء، غدًا الجمعة، قادما من ألمانيا، بعد جراحة "وتر إكيليس" التي خضع لها هناك.

وتعرض سعد سمير للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كان سعد سمير انتظم في تدريبات العلاج الطبيعي 10 أيام في ألمانيا، عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضي.