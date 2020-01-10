أدعية مأثورة ساعة "نزول المطر"

يعتبر المطر فضلا ومِنَّة من الله سبحانه وتعالى على جميع الكائنات، ينتظره النّاس، ويستشعرون ويستبشرون الخير بنزوله، وتوجد بعض الأدعية عند المطر، ومن الأدعية التي يسن أن يدعوها المسلم عند نزول المطر، كما نشرتها الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن دعاء نزول المطر، هو: "اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبا نافعا".

وورد عدة أدعية بالسنة النبوية يمكن الدعاء بها في هذا الوقت المبارك، على رأسها "سيد الاستغفار": "ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺭﺑﻲ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻙ ﻭﻭﻋﺪﻙ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺃﺑﻮﺀ ﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻮﺀ ﺑﺬﻧﺒﻲ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ" وهو سيد الدعاء بحسب ما قاله النبي.