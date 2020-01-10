5 حيل في الموضة لتحديد الخصر وجعله يبدو أنحف منها اعتمدي التوب أسفل السروال

من المعلوم، أن اختيار الملابس التي تناسب شكل جسمكِ وأسلوبكِ خطوة أساسية تساعدكِ للوصول إلى اللوك الذي تسعين إليه. إذا كنتِ تريدين الحصول على إطلالة تبرز خصركِ وتجعله يبدو أنحف، فما عليكِ إلّا تجربة حيل بسيطة في الموضة، تساعدكِ في تحقيق هدفكِ. في هذا الإطار، سنقدّم لكِ 5 حيل في الموضة، إذا اتّبعتها ستتمكنين من الحصول على خصر محدد وكأنّه أنحف.

اعتمدي الحزام

الحزام أكسسوار ينقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر ويزيدها أناقة وجمالاً من دون شكّ، كما أنّه الحلّ الأبسط الذي يساعدكِ في جعل خصركِ يبدو أنحف. نسّقيه فوق معطفكِ، فستانكِ، تنّورتكِ وغيرها من التصاميم، وستلاحظين كيفية بروز خصركِ. إضافة إلى ذلك، يكفي أن تعتمديه بالطريقة الصحيحة والموديل الذي يناسب شكل جسمكِ. في هذا الإطار، إن كنتِ صاحبة جسم على شكل تفّاحة، فاختاري الحزام العريض، أمّا إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل إجاصة، فالجئي إلى الحزام الرفيع. من جهة أخرى، إذا كنتِ صاحبة جسم مستطيل، فالحزام متوسّط العرض هو الأنسب لكِ، أمّا إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل ساعة رملية، فجميع موديلات الأحزمة تليق بكِ.

اعتمدي التصاميم ذات الخصر العالي

التصاميم التي تتسّم بالخصر العالي، باتت موجودة دائماً على ساحة الموضة. السراويل والتنانير التي تتميّز بهذه القصّة تساعدكِ على تسليط الضوء على خصركِ، فهي تخفي الدهون الزائدة عند أطراف الخصر؛ وإن كنتِ ممتلئة عند منطقة الأرداف، فاختاري التصاميم ذات الخصر العالي والواسعة بشكل كامل. نسّقي هذه الملابس مع قمصان ضيّقة أو مع بلايز ذات أكمام منتفخة لخلق توازناً في إطلالاتكِ

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اعتمدي التوب أسفل السروال

عملية تنسيق الملابس لا تقتصر على انتقاء القطع التي تتماشى مع بعضها فقط، بل تتخطى ذلك لتصل إلى كيفية ارتداء هذه القطع، بهدف إظهار المرأة بالصورة الأفضل. تفاصيل صغيرة تكون قادرة على جعل إطلالتكِ أكثر تميزاً، ومنها ارتداء البلوزة أسفل السروال أو التنورة. ارتداء البلوزة بهذه الطريقة يسلط الضوء على خصركِ، ويوحي بقامة أطول. لذا هذه التقنية تساعدكِ في إبراز خصركِ وجعله يبدو أنحف. لإتقان هذا اللوك، من الأفضل اختيار بلوزة أو قميص ضيق ومتوسط الطول. من الضروري أيضاً اعتماد التوب أسفل السروال الواسع، أو الذي يتّسم بتفاصيل عند الخصر والتي تساعد على تسليط الضوء عند هذه المنطقة. كذلك، من المحبذ ارتداء التوب تحت التنورة إذا كانت الأخيرة بقصة الـA-line، أو ذات طيات.

اعتمدي التوب بقصة الـPeplum

تصاميم الـPeplum، تتميّز بقصّتها الضيّقة عند منطقة الخصر مع تفاصيل واسعة عند الأسفل. هذا الموديل من الملابس كفيل بأن يبرز خصركِ ويجعله يبدو أنحف مما هو عليه. من المفضّل تنسيق بلايز وقمصان الـPeplum مع سراويل أو تنانير ضيّقة.

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اعتمدي تصاميم ذات قصات تخدع العين

من المهم جداً معرفة اختيار التصاميم التي تناسب شكل جسمكِ والحرص أيضاً على اعتماد الملابس التي تتميّز بالقصات التي تبرز منحنيات الجسم بشكل أفضل. في هذا الإطار، اختاري التصاميم التي تتميّز بقصات عند منطقة الخصر بشكل تمتد إلى جهة السرة، أو اعتمدي فستان بألوان متباينة عند الجهتين: هاتان الحيلتان مثاليتان لخدع العين وإيهامها بأن منطقة الخصر أنحف.

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