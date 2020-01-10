"كُل وادفى في الشتاء".. وجبات كاملة تمد الجسم بالطاقة: أغلاها بـ68 جنيه

خلال فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن أطعمة تمدهم بالدفء وترفع درجة حرارة أجسادهن، دون أن تمدهم بالشعور بالنعاس والكسل والخمول.

وخلال حديثه لـ"الوطن"، قدم الدكتور هشام الوصيف، استشارى السمنة والتغذية، أشهر الأكلات والمشروبات الشتوية وقيمتها الغذائية.

البليلة

من 15 إلى 25 جنيهاً للكيلو

تُصنع من الحبوب الكاملة، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف المتوفرة بالقمح، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات، وإضافة الحليب والفواكه وعسل النحل إليها تزيد من قيمتها الغذائية، لتصبح وجبة غذائية متكاملة.

الكرنب

من 10 إلى 15 جنيهاً حسب الحجم

له أهمية كبرى في فصل الشتاء، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة كفيتامين C وA، ويكافح العدوى والالتهابات ويعزز المناعة، ويمكن تقطيع أوراقه على السلطة، ويجب أكل كميات معتدلة منه إذا تم طهيه فى صورة "محشى".

القرنبيط

من 8 إلى 10 جنيهات للواحدة

على عكس ما يظن البعض هو مفيد لإنقاص الوزن إذا تم تناوله مسلوقاً أو مطبوخاً، أو يقطع على طبق السلطة، ويعمل على تقوية العظام والذاكرة، وتحسين الهضم، والوقاية من أمراض القلب والسرطان، بخلاف أنه مفيد فى فترة الحمل.

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السحلب

من 38 إلى 68 جنيهاً للكيلو

يعطى طاقة عالية للجسم وشعوراً بالدفء، يساعد فى تعديل الحالة النفسية للشخص، وتخليصه من الشعور بالقلق والتوتر، وهو مناسب لمن يعانون من النحافة المفرطة، أما الشخص العادى فلا يفضَّل له أن يتناوله باستمرار، إنما على فترات متباعدة.

القلقاس

10 جنيهات للكيلو

غنى بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، وخاصة فيتامين (ج) و(د) و(ب6)، يسكّن الألم فى الجسم، وينشط عمل البكتيريا النافعة، ويقى من أمراض القولون العصبى، ويفضَّل تناول بروتين معه لتقليل امتصاص السكر فى الدم.

العدس

من 15 إلى 16 جنيهاً للكيلو

شوربة العدس من الأطباق المحببة فى الشتاء، حيث تمنح الجسم الدفء والطاقة، وتُشعر من يتناولها بالشبع، كما تحتوى على نسبة عالية من البروتين النباتى، ويفضَّل إذا تم تناولها كوجبة فى اليوم تناول بروتين حيوانى فى باقى الوجبات.

حمص الشام

من 28 إلى 35 جنيهاً للكيلو

يحتوى على فيتامينات ومضادات للأكسدة تحمى البشرة وتقلل ظهور علامات تقدم العمر والشيخوخة، يحتوى على ألياف تحسن حركة الأمعاء، ويساعد فى إنقاص الوزن، حيث يعطى شعوراً بالشبع، لكن يؤخذ كوجبة، ويفضَّل تقليل الملح