فيديو.. زوجة أستاذ جامعي مصري ببريطانيا تحكي قصة كفاحها معه

قالت هبة سعد، زوجة الدكتور محمد لطفي، أستاذ تمويل الجامعات بإنجلترا والمبعوث السامي لرئيس جامعة كوفنتري، إنها تزوجت عام 1991، وسافر زوجها عام 1997 بعد حصوله على منحة لدراسة الدكتوراه.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أنها تركت عملها بمصر وسافرت مع زوجها عام 1998 وابنها يوسف لم يتعد عمره 3 سنوات.

وتابعت أن مرحلة الدكتوراه لم تكن سهلة عليها أو على زوجها، "البعثة كانت 4 سنوات، وكان عايز يخلص الرسالة في 3 سنوات فقط، وكان بيشتغل طول اليوم وبيحضر الرسالة ومشغول طول الوقت".

واستطردت أنها كثيرا ما كانت تحتاجه في المنزل لكنها كانت تنظر للأمور بشكل مختلف، "كنت عارفه إن الدكتوراه حلمه وإنه لو نجح فيها دا هينعكس عليه نفسيا وبالتبعية على البيت، وعارفه قد إيه هو بيحب شغله وبيبقى ملتزم إنه يدي للي بيحبه مجهوده".

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وأوضحت "كان لازم أكون واقفة في ضهره، ولو أنا معملتش كدا كان هيبقى حامل هم الشغل والبيت كمان"، مشيرة إلى أنه دائما ما يخصص وقتا للبيت ولأولاده، "بيطلب دايما أكلات معينة زي الملوخية والمسقعة، ودايما بصرف على قد اللي معانا مش بزود، ولو مش معانا بأجل اللي عايزاه للشهر اللي بعده".

وعن محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول، أوضحت أنه أيقونة لابنيها يوسف ونائل، خاصة نائل الذي يهتم بالكرة بشكل أكبر.

وعن افتقادها لمصر أوضحت: "مفتقدة صحابي وعائلتي وأهلي وإن حد يرفع عليك التليفون يسأل، وإن جرس الباب يرن كل شوية، والحياة الاجتماعية الموجودة مصر، لكن هنا مش موجود غير زيارات الإجازات بس".