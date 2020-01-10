آخرها قفز شاب من النافذة.. أبرز جرائم القتل والانتحار بسبب الخيانة الزوجية

نهايات مأساوية لقصص الخيانة الزوجية، بعض منها راح ضحيتها العشيق والبعض الآخر الزوج، ومخططات شيطانية لبعض الزوجات للتخلص من الزوج خوفًا من الفضيحة وغيرها من جرائم القتل والانتحار بسبب الخيانة الزوجية التي يرصدها "هُن" في هذا التقرير.

طبيب بشري لقي مصرعه هربا من زوج عشيقته

اختار طبيب بشري، 44 عامًا، القفز من النافذة بالطابق الثاني عشر، اليوم هروبا من زوج عشيقته، البالغة من العمر 28 عامًا، الذى شاهده وهو يمارس علاقة محرمة مع زوجته في شقة سكنية بمنطقة مشعل بالهرم.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، لقطاع غرب الجيزة، أن الطبيب كان يمارس علاقة محرمة مع عشيقته في شقة سكنية بالطابق الثاني عشر بمنطقة مشعل بالهرم، وعقب دخول الزوج شاهدهما في وضع مخل فحاول الطبيب الهرب وقفز من النافذة جثة هامدة.

تبين من المعاينة، أن الطبيب من محافظة الفيوم، وكان على علاقة غير شرعية بسيدة، خريجة كلية آداب قسم إعلام، وكان يتردد عليها في غياب زوجها.

قتلت زوجها خوفًا من الفضيحة بعد اكتشاف خيانتها

جريمة قتل مروعة راح ضحيتها سائق 37 عامًا، مقيم في إمبابة، بعد اكتشافه خيانة زوجته التي ارتبطت بعلاقة غير شرعية بشاب آخر، ما دفعها الاستعانة بطليقها الأول وعشيقها، واستدراج الزوج بحجة حل الخلافات وقتلوه وألقوا جثته في النيل، وقتلوا الزوج ضربا وخنقا، وتخلصوا من جثته في النيل أمام مجلس مدينة منشأة القناطر.

بتاريخ الواقعة، اتصلت بالمجني عليه لمقابلته، وعند حضوره وجد المتهمان، وتوجهوا إلى منطقة كورنيش النيل بالمناشي، لحل أزمة الخلافات، عقب وصولهم إلى المكان، تعدى عليه المتهمون بالضرب والخنق، حتى فارق الحياة، وألقوا جثته بنهر النيل.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن الفتاة العشرينية، تعمل بائعة شاي، 26 عامًا، وأنها تزوجت من أحد المتهمين والمجني عليه، على فترات زمنية متتالية، وأن المجني عليه كان زوجها الثاني.

وأثناء ذلك، ارتبطت بعلاقة غير شرعية، بشاب آخر، وعقب اكتشاف الزوج تلك العلاقة، فضحها وشهر بها في المنطقة، ما دفعها للاستعانة بطليقها الأول وعشيقها، وقتلوا الزوج ضربا وخنقا، وتخلصوا من جثته في النيل.

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، من كشف لغز الجريمة، وإلقاء القبض على المتهمين الـ3.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من أهالي منطقة منشأة القناطر، بالعثور على جثة طافية بنهر النيل، أمام مجلس المدينة.

Advertisements

وجرى انتشال جثة شخص مجهول الهوية، في نهاية العقد الرابع، به أثار خنق بالرقبة، وجرح قطعي بالخد الأيمن، وكدمة بالأنف.

توصلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة إمبابة، تحديد مرتكبي الواقعة، كل من "بائعة شاي" 26 عاما، ومقيمة إمبابة، عامل، 27 عاما، مقيم إمبابة له معلومات جنائية، وجزار 42 عاما، مقيم إمبابة.

العشيق والمرأة اللعوب.. سيدة تذبح زوجها من أجل عشيقها

جمعتها علاقة محرمة بعشيقها حتى تقرر "ع. م"، 33 عامًا، التخلص من زوجها "محمد.ع"، 24 عامًا، والمقيم ببندر بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

قامت الخطة، وفق ما كشفته تحريات المباحث، على أن تترك الزوجة، منزلها إلى مسقط رأسها في محافظة كفر الشيخ؛ بحجة حضور "حفل عُرس"، في ذات الوقت الذي سينفذ فيه العشيق جريمته.

سدد العشيق عدة طعنات قاتلة للزوج، فور عودته للمنزل، أودت بحياته، وعندما استشعر اقتراب الأهالي، بعد سماعهم صراخ المجني عليه، حاول الهرب من "منور" الشقة، إلا أن قدماه تعثرت، فسقط في الطابق الأرضي وتوفي في الحال.

وبعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة المنصورة، اتضح سقوط شخص مجهول في العقد الثالث من العمر، ووفاته.

وبالانتقال تم اكتشاف وفاة صاحب المنزل أيضًا، متأثرا بجروح طعنية نافذة في البطن والصدر، وأخرى قطعية بفروة الرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3293 لسنة 2018 جنح المركز.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية ضمت وحدة مباحث مركز المنصورة، وبالتنسيق مع فرعي الأمن العام بالدقهلية وكفر الشيخ، أسفرت عن ضبط المتهمة بمحل إقامتها، حيث اعترفت بصحة التحريات، وأن عشيقها كان دائم الإلحاح عليها للتخلص من زوجها، فوافتقه على ذلك، وتوجهت يوم الحادث إلى منزل أهلها للسبب المشار إليه آنفًا.