خبير جامعي مصري ببريطانيا: "مراتي شالت عني كتير"

علق الدكتور محمد لطفي، أستاذ تمويل الجامعات بإنجلترا والمبعوث السامي لرئيس جامعة كوفنتري، على دور زوجته في حياته.

وقال خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "يكفي إنها متحملاني، لأني طول الوقت مسافر، ويكفي إنها واخدة بالها من البيت والأولاد، ودا جنب شغلها كمترجمة معتمدة في حكومة ويلز، وشايلة عني كتير".

وتابع أن تزوج مبكرا في عمر الـ 23 عاما، موضحا أنه أنجب نجله الأكبر يوسف وعمره 25 عاما وقت وجوده في مصر، موضحا أن نجله يوسف لديه مطعم في مدينة مانشستر بعدما ترك عمله في إحدى الشركات الكبرى، مفضلا فتح مشروع خاص به.

واستطرد: "مينفعش إن الأب يضغط على ولاده ويجبرهم إنهم يشتغلوا في مجاله"، موضحا أنه عمل بالسلك الأكاديمي مثل أبيه وجده وكامل أسرته إلا أن نجله قرر كسر هذه القاعدة، وأضاف ضاحكا: "أتمنى يبقى مليونير عشان أطلع أنا معاش ساعتها".