هذا الزيت يرطب البشرة ويحارب الالتهابات.. استخدميه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تبحث المرأة عن المواد الطبيعية التي تستمد منها جمالها، ولعل زيت الأفوكادو يعد بمثابة ينبوع الجمال للبشرة؛ بحسب بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية.
وقالت البوابة إنه يعمل على ترطيب البشرة ويحارب الالتهابات والتشقق والبثور والرؤوس السوداء ويساعد على تجدد الخلايا.
وأضافت "هاوت.دي" أن زيت الأفوكادو يعد مثاليا للبشرة الجافة والحساسة بصفة خاصة، مشيرة إلى أن الفضل في هذه المزايا الجمالية يرجع إلى احتوائه على الفيتامينات والأحماض الدهنية المهمة لصحة وجمال البشرة مثل فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وحمض الأولييك وحمض اللينولييك وحمض البالميتولييك.
كما يعد زيت الأفوكادو سلاحا فعالا لمواجهة البقع، التي تظهر على الجلد مع التقدم في العمر؛ حيث إنه يحتوي على مادة "ستيرولين"، التي تحارب البقع الصبغية.
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