دائما ما يبحث بعض السيدات عن وجبات خفيفة في هذا البرد حتى لا تزيد أوزانهن، فإذا كنتِ تتبعين نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، تقدم "هُن" وصفة الجزر المشوي كـ "سناك" مفيد وصحي. مقادير الجزر المشوي 1/2 كيلو جزر 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. 1/2 ملعقة صغيرة ملح 1/4 باقة بقدونس للتزيين Advertisements طريقة تحضير الجزر المشوي بعد غسل الجزر جيدا نقوم بتقشيره ووضعه جانبا نضيف زيت الزيتون على الجزر نضع ورقة زبدة على صينية الفرن ونرص الجزر باستخدام فرشاة المطبخ ندهن الجزر بزيت الزيتون وندخله للفرن لمدة أربع دقائق نخرج الجزر ونقلبه على الجانب الآخر وندهنه مرة أخرى بالزيت ونعيده إلى الفرن لمدة دقيقتين نخرج الجزر من الفرن ونرصه في طبق ونزينه بالبقدونس المفروم ليصبح جاهزا للتقديم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزر المشوي لإنقاص الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.