في يوم ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ"الديفا" سميرة سعيد

بدأت مشوارها الفني في الثامنة من عمرها، شاركت في برنامج للمواهب بالتليفزيون المغربي، غنت لأم كلثوم، ولفتت إليها الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتية، استطاعت إصدار أول أغانيها الخاصة، "سبحان الإله"، و"قيس وليلى" و"شكونا لأحبابنا" و"قل للمليحة" من خلال مشاركتها في مسلسل "مجالس الفن والأدب" 1968، هي الفنانة سميرة سعيد.

ويتزامن اليوم 10 يناير، يوم ميلاد الديفا سميرة سعيد، ويقدم "هُن" أبرز الإطلالات الغريبة التي ظهرت بها سميرة سعيد.

تثير الفنانة المغربية سميرة سعيد، الجدل خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الاختيارات الجريئة لأزيائها، التي يعتمد غالبيتها على أفكار غير تقليدية، يرى البعض أنها لا تناسبها لبلوغها عامها الستين قبل أشهر، لكنها تمردت على عمرها من خلال إطلالات عصرية غريبة.

وجاء أحدث تلك الإطلالات بالملصق الدعائي لأغنيتها الجديدة "سوبر مان"، الذي ظهرت خلاله بوشم يغطي الجزء العلوي من جسدها، وهو ما أثار دهشة متابعيها فور نشرها للصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

فستان المكرونة

ظهرت سميرة سعيد بفستان يشبه الشعيرات الحلزونية بإحدى جلسات التصوير في عام 2015، أطلق عليه متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي لقب "فستان المكرونة"، وعلّقت سميرة على اللقب في مقابلة تليفزيونية، قائلة: "دمه خفيف ومبتكر وعجبني"، لكنها لم تكشف عن اسم المصمم واكتفت بالإشارة إلى أنه مصمم لبناني شهير.

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فستان الكيس البلاستيك

خضعت الديفا لجلسة تصوير بعدسة المصور شريف قمر في عام 2016، لصالح إحدى المجلات، وظهرت خلالها بفستان بنفسجي قصير من تصميم "راما"، يعلوه طبقة أخرى طويلة من البلاستيك الشفاف، ما عرضها لسخرية الكثير من متابعيها.

فستان السيراميك

جلسة تصوير أخرى للفنانة المغربية نالت سخرية بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، بعدما ظهرت بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق للمصمم اللبناني طوني ورد، شبهه البعض بألواح السيراميك.