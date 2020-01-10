طريقة عمل صينية فراخ بالبصل والطماطم

صينية الفراخ في الفرن من أسهل الوصفات وأسرعها، وهي كذلك أكثر صحية من تحمير الفراخ في الزيت، ولا تحتاج إلى سلق الفراخ قبل التسوية، يقدم لك موقع "هن"، طريقة سهلة لتحضير صينية الفراخ في الفرن. المقادير دجاجة متوسطة الحجم مقطعة. 3 ثمرات بصل من الحجم الكبير. 4 ثمرات طماطم كبيرة الحجم. 1/4 كوب زيت نباتي. كوب عصير ليمون. 3 ثمرات فلفل أخضر حلو. 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود. 1/2 ملعقة كمّون مطحون. 1/2 ملعقة حبهان مطحون. سماق. ملح (حسب الرغبة). Advertisements طريقة التحضير يغسل الدجاج وينظف ويزال الجلد، وتفرك كل قطعة بالملح والليمون والماء، ثم ينقع لمدة ساعة بعصير الليمون والملح. يقطع البصل حلقات، والفلفل الحلو، والطماطم بنفس الطريقة. يوضع الزيت النباتي في صينية الفرن. تخلط التوابل والبهارات في وعاء جانبي، ثم تفرك كل قطعة به بشكل جيد. يوضع الدجاج بالصينية. تضاف حلقات البصل والطماطم والفلفل الحلو فوق الدجاج. يضاف ما تبقى من خليط التوابل والبهارات على الوجه. يضاف الماء على الدجاج، ثم تغلف الصينية بورق الألومنيوم. توضع الصينية بالفرن على درجة حرارة عالية لمدة عشر دقائق. تخفف الحرارة للوسط، وتترك لمدة ساعة حتى تنضج بشكل كامل. تقدم مع الأرز الأبيض.

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