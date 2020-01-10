"شلفطة عظيمة".. ابنة رامي رضوان تتغزل به بالرسم على يده

لافتة صغيرة تحمل في طياتها أسمى معالم الحب من فتاة تجاه والدها، قامت بها "كايلا"، ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، حينما قامت بالكتابة على يده بالألوان عبارة توضح تعلقه وحبها له باللغة الإنجليزية، "أحبك أبي"، ما جعله يشيد بها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفق رامي تعليقًا على الصورة التي شاركها، قائلًا: "الحالة الوحيدة اللي بسمح أن إيدي تتشلفط.. لما كايلا تحب تفن عليها، بس المرة دي فاجئتني بشلفطة عظيمة، وأنا أحبك أكثر صغيرتي، الكاب كيك".

Advertisements

لقيت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها وحصدت ما يقرب من 30 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "ما شاء الله ربنا يحفظها وتطلع قمة فى الأخلاق والتألق زى والدها وتبقى نجمة جميلة زى مامتها، عسولة طالعة لمامتها، ربنا يحميها، ربنا يباركلك فيها".

وكان هنأ الإعلامي رامي رضوان، زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، برسالة رومانسية، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات Instagram لزوجته، "كل سنة وأنت طيبة وناجحة ومتفوقة وشاطرة، كل سنة وأنتِ أغلى زوجة وأم وصديقة وحبيبة، كل سنة وأنتِ مصدر سعادة وبهجة وفرح لجمهورك في كل حتة في الكون، وانزل يا جميل في الساحة".