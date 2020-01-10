"الإفتاء" توضح رأي الشرع في تشاؤم أهل الزوج من زوجة ابنهم

وجه والد إحدى الفتيات سؤالا لدار الافتاء المصرية قال فيه: "بنتي تزوجت من زميل لها في العمل، ومنذ أن تزوجت منه وأهل زوجها يعتبرون أن قدمها سيئة عليهم بسبب ما أصابهم من نكبات وأمراض وخسائر وحوادث بعد زواجها منه، مع العلم بأن كثيرًا مما جرى لهم بعد زواجها منه كان يحصل لهم ما يشابهه قبل زواجها".

واستكمل: "لكنهم مصرُّون على أن وشها وحش عليهم، حتى إن ابنته أصابها الضرر الشديد المعنوي والنفسي والمادي نتيجة ترويج هذه المزاعم على سمعتها وكرامتها ونفسيتها، ويطلب حكم الشرع وإبداء النصح فيما يقولونه".

من جهته قال الدكتور على جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن التشاؤم بالزوجة منهيٌّ عنه شرعًا، وهو من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها والتحذير منها.

وأضاف مفتى الجمهورية السابق، أن الأمور تجري بأسبابها بقدرة الله تعالى، ولا تأثير للزوجة فيما ينال الإنسان من خير أو شر.