بالفيديو.. رضوى الشربيني ترد على شكوى سيدة: "كذابة.. كذابة.. كذابة"

كسرت الإعلامية رضوى الشربيني، القاعدة التي وضعتها في برنامجها "هي وبس" والتي كانت تتحدث عن عدم عرض أي مشكلة تخص سيدات متزوجات، وذلك بعد أن تلقت شكاوى من سيدة متزوجة ولكن تلك الشكوى استفزت الإعلامية بدرجة كبيرة، فاضطرت لكسر القاعدة.

وقالت الشربيني، خلال برنامجها الذي يُعرض على شاشة "CBC سفرة"، إن الشكوى التي استفزتها للغاية واضطرت بسببها لكسر القاعدة هي لسيدة متزوجة تُعاني دائما من كون زوجها عصبيًا ومتقلب المزاج، مما عرضت عليها شقيقتها بطلب الطلاق من زوجها، واعدة إياها بتزويجها أفضل منه، "أختها قالت لها هجبلك سيد سيده".

وتابعت: "أختها قالت لصاحبة الشكوى إيه اللي يخليكي تستحملي كل ده، اطلقي وأنا أجوزك أحسن منه، وكل ما تشكي صاحبة الشكوى لشقيقتها تقولها اطلبي الطلاق"، فيما ردت الإعلامية: " كذابة الست اللي تقولك في خلال سنين من العشرة مكنش فيه خناقة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة بين الزوجين اتكسر فيهم تليفزيون مرة وترابيزة وادغدغ باب مرة".

رضوى الشربيني لسيدة تطلب الطلاق بسبب عصبية زوجها: أحسن من الخيانة

وواصلت: "كذابة الست اللي تقولك الكلام ده محصلش، الست اللي تقولك كل ما أطلب من زوجي فلوس يقولي اتفضلي كل حاجة موجودة ومجاش مرة قالها مش معايا فلوس اليومين دول دي ست كذابة، اللي تقولك أنا سعيدة وفرحانة على طول ومفيش أي مشاكل بيني وبين زوجي دي كذابة، اللي تقولك أنا ممشية زوجي على عجين ميلغبطهوش دي كذابة".

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وأدرفت: "الزوج والزوجة هما أشخاص مختلفين فالاختلاف بينهم ده طبيعي، والمودة والرحمة بيظهروا في وقت الزعل مش في الفرح، ما هما أكيد هيتخانقوا، ده الأخت وشقيقتها التوأم بيحصل بينهم اختلاف، الست اللي تنصح واحدة بطلب الطلاق عشان خاطر جوزها عصبي، ممكن هي نفسها تكون جوزها بيصبحها ويمسيها بعلقة ضرب ومش راضية تتكلم".

وواصلت: " اللي تسيب جوزها عشان عصبي ومتقلب المزاج هيجيلها واحد تاني خاين وابن أمه ويضربها ويشتمها".