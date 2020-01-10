تجاوزت الفنانة صفاء سلطان، عملية جراحية لاستئصال الرحم، والتي خضعت لها قبل فترة.
وقالت صفاء لـ"الوطن": الحمد لله، أنا حاليا بصحة جيدة، وراضية جدا بقضاء الله ومقتنعة، كل ما كتبه الله لنا خير".
وأضافت: أنا حاليا في فترة نقاهة وسآخذ فترة للتعافي، ولن أتسرع على هذه الخطوة أبدا، سأنتظر حتى أتعافى تماما ثم أعود للتصوير مرة أخرى.
وأضافت صفاء: أحب من خلالكم أشكر كل من اطمأن عليّ، الحمدلله على محبة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان لـ"الوطن": الحمد لله أنا بصحة جيدة.. وأحتاج فترة للتعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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