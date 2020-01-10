صفاء سلطان لـ"الوطن": الحمد لله أنا بصحة جيدة.. وأحتاج فترة للتعافي

تجاوزت الفنانة صفاء سلطان، عملية جراحية لاستئصال الرحم، والتي خضعت لها قبل فترة.

وقالت صفاء لـ"الوطن": الحمد لله، أنا حاليا بصحة جيدة، وراضية جدا بقضاء الله ومقتنعة، كل ما كتبه الله لنا خير".

وأضافت: أنا حاليا في فترة نقاهة وسآخذ فترة للتعافي، ولن أتسرع على هذه الخطوة أبدا، سأنتظر حتى أتعافى تماما ثم أعود للتصوير مرة أخرى.

وأضافت صفاء: أحب من خلالكم أشكر كل من اطمأن عليّ، الحمدلله على محبة الجميع.