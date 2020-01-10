أغربها المشروم.. 5 نكهات صحية للقهوة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
تعتبر القهوة من المشروبات المنبهة المفضلة لدى الكثيرين، وذلك لمحتواها العالي من مادة الكافيين، التي تعزز القدرة على التركيز والانتباه. فضلًا عن دورها في إمدام الجسم بالحيوية والنشاط
ويمكن تعظيم القيمة الغذائية للقهوة، بإضافة بعض النكهات الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز النكهات الصحية للقهوة، وفقًا لموقع "Healthline".
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