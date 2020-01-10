ألوان مناكير تمنح أظافرك لمسة راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 01:41 صباحاً - إذا كنت قد مللت من ألوان المناكير التقليدية والمملة وأصبحت جاهزة لتجربة ألوان طلاء أظافر أكثر تميزاً وتحاكي موضة الأظافر وتمنحك إطلالتك مميزة ومختلفة، فقد جمعنا لك في هذا المقال مجموعة من أجمل ألوان المناكير لتختاري من بينها ما يعجبك.

تابعي المزيد: أجمل الأفكار لتزيين الأظافر خلال المناسبات



الروزغولد الغلوسي

الروزغولد الغلوسي



يعد المناكير الروزغولد الغلوسي أو اللامع، من أجمل ألوان المناكير التي بالإمكان اعتمادها في المواسم كافة، وهو ملائم لمختلف الأوقات، وسيغنيك عن أفضل صالونات التجميل.إذ يكفي أن تعتمدي شكل الأظافر الذي ترغبين فيه، وتضعي طبقين من المناكير الروزغولد الغلوسي من علامة Essie.



الأخضر الداكن

الأخضر الداكن



إذا كنت من عاشقات الطبيعة وألوانها، فإن المناكير الأخضر الداكن المستوحى من أشجار الصنوبر سيشكل خياراً رائعاً لك، فهو لون مميز ويضفي على أظافرك لمسة جذابة جداً. ننصحك باعتماد طلاء الأظافر باللون الأخضر الداكن من علامة O.P.I، فهو يوفر لأظافرك تغطية مثالية ويجفّ بسرعة قصوى.



الأحمر الكرزي الغليتر

الأحمر الكرزي الغليتر



إذا كنت جاهزة للاستغناء عن ألوان المناكير التقليدية المملة، فإن المناكير باللون الأحمر الكرزي الغليتر سيشكل بالنسبة إليك تجربة مثالية في مجال تزيين الأظافر. وعلى رغم أنه لون جريء، إلا أنه سيمنح أظافرك لمسة براقة ولافتة للنظر. اعتمديه في السهرات والمناسبات خصوصاً، وضعي طبقتين منه للحصول على تغطية رائعة. بإمكانك تجربة المناكير الأحمر الكرزي الغليتر من علامة Dare To Wear.

تابعي المزيد:أظافر الأكريليك وأجمل ألوان مناكير تليق بها

Advertisements



الأزرق الداكن الغليتر

الأزرق الداكن الغليتر



إذا كنت من محبات الجرأة والتميز في ما يتعلق بتزيين الأظافر، احصلي الآن على أظافر متلألئة تشبه النجوم والمجرات، باستخدام المناكير الأزرق الداكن الغليتر، الذي سيمنحك نتيجة سحرية في أقل من خمس دقائق. اعتمديه من علامة China Glaze للحصول على النتائج المرجوة.

تابعي المزيد:أجمل الأفكار لتزيين الأظافر خلال المناسبات



الذهبي الغليتر

الذهبي الغليتر



لا شيء يضاهي جمال المناكير الذهبي الغليتر على الأظافر، لا سيما خلال المناسبات، فهذا اللون المتلألئ الذي يتناغم مع مختلف ألوان ودرجات البشرة يعد أفضل خيارات المناكير الفخمة والعصرية. بإمكانك اعتماده بمفرده، أو جعله أكثر ثراء من خلال تطبيق المناكر الأصفر العميق أولاً، بعدها تقومين بوضع طبقة من المناكير الذهبي الغليتر. ننصحك باعتماده من علامة Smith & Cult.

تابعي المزيد: 3 خلطات طبيعية لتطويل الأظافر بسرعة