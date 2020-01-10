هذا مصير مواطن كويتي دعا إلى مسابقة لتصوير “سيقان النساء” في الكويت وعرض “خلخال ذهبي” جائزة للفائزة

أكدت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات قضت بسجن مواطن كويتي لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفته للآداب العامة بعد دعوته من خلال مقطع فيديو مصوَر إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء قبل أكثر من شهرين وعرض جائزة “خلخال” ذهبي للفائز.

وأثارت المسابقة آنذاك حالة استياء واسعة في البلد الخليجي المحافظ، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب لاستدعائه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت ”بالمنافية للعادات والتقاليد“.

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وحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة بقيمة 200 دينار (660 دولارا)، بالرغم من نفيه سابقا الاتهامات الموجهة إليه وتأكيده أن الفيديو خاص وليس للعامة وقد تم حذفه لاحقا.

وتعود أصول القضية إلى مطلع شهر الماضي حيث دعا المواطن من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.

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وأثارت دعوة المدوّن الكويتي النساء والفتيات الكويتيات إلى تصوير سيقانهنّ وإرسالها له ضمن “مسابقة” أعلن عنها، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون فيديو للمدوّن يقول فيه: “اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق”.

واشترط المدوّن أن تقوم الفائزة بالمسابقة أن تلبس “الحجل – الخلخال” وترسل له صورها لينشرها ليؤكد لمتابعيه صحة مسابقته.

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