“شاهد” مُدمنة التعري انجي خوري كشفت عن صدرها في صورة فاضحة وعلقت: “الله ينتقم منكن”

نشرت مشهورة مواقع التواصل السورية إنجي خوري التي اشتهرت بصورها الفاضحة وظهورها الإباحي المتعمد لكسب التفاعل، صورة جديدة على حسابها بانستجرام أثارت جدلا واسعا.

وظهرت إنجي في الصورة وهي تمسك مسطرة حديدة حادة مع ظهور خدوش في بعض الاماكن في جسدها وكانت شبه عارية.

وكعادتها اثارت الكثير من الضجة والتساؤلات لكنها لم تعلق على الصورة سوى بكاتبة “الله ينتقم منكون”.

يشار إلى أنه قبل أيام صدمت نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري، متابعيها بنشر صورة “ساخنة” مع الفنان اللبناني “آدم” الذي قالت إنه طليقها.

واستغرب المتابعون من إطلاق “إنجي” وصف “طليقي” على آدم، الذي اتهمته سابقاً بخطفها في منطقة صبرا.

شاهد أيضاً: صورة جنسيّة صادمة .. انجي خوري عارية على سرير مع الفنان آدم !!

موقع فنيّ كشف قبل يومين أن ثمة تسوية حصلت بين انجي خوري واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، والفنان آدم.

Advertisements

ويتردد ان انجي خوري سوف تتنازل عن حقها الشخصي في الدعوى رغم الخلاف الكبير الذي حصل بينها وبينه .

وقبل اسبوع اكدت “انجي” ان ما فعله بها الفنان “لا يغتفر و لن تسامحه عليه”.وفق ما أورد موقع “الفن”

ويبدو ان هناك ليونة دخلت على خط الازمة، خصوصاً اثر توقيف “آدم” و الافراج عنه لاحقاً.

شاهد أيضاً: فيديو ساخن أشعل غضباً.. انجي خوري تظهر بدون ملابس داخلية وتستعرض صدرها بطريقة مستفزة!

يذكر ان أنجي كانت قد تنازلت عن حقها الشخصي ايضاً ضد الفنانة قمر التي اتهمتها بتحريض الفنان آدم على خطفها الا ان حالة الهدوء بين الطرفين لم تستمر طويلاً وانطلقت عجلة السجال من جديد بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جديرٌ بالذّكر أنه جرى ترحيل انجي خوري من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للآداب في احد الفنادق

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8