طريقة عمل صينية الخضروات المشوية في الفرن

الخضروات المشوية في الفرن من الأطعمة المفيدة، التي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها، لمذاقها المميز وفوائدها الصحية.

وقدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة تحضير الخضروات المشوية في الفرن.

مقادير صينية الخضروات المشوية في الفرن

جزر مقطع.

بطاطس مقطعة.

بطاطا مقطعة.

كوسا مقطعة.

بصل أحمر.

ثوم مقشر.

زيت زيت.

ملح

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فلفل أسود خشن.

زعتر.

طريقة تحضير صينية الخضروات المشوية في الفرن

- تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- خلط الجزر والبطاطس والبطاطا والكوسا والبصل أحمر بالزيت.

- تتبل الخضروات بالملح والفلفل.

- رص الخضروات مع قليل من الماء في قالب فرن كل نوع على حدى، يوزع الثوم على الخضار.

- تغظية القالب بورق الألومنيوم، ويوضع في الفرن لنحو 20 ـ 25 دقيقة.

- رفع الغطاء ويترك القالب في الفرن لنحو 15 دقيقة أخرى حتى تمام النضج.