مشروبات تساعد على تدفئة الجسم خلال فصل الشتاء

مع التغيرات الجوية وحلول فصل الشتاء تصبح المشروبات الساخنة أفضل وسيلة للهروب من الصقيع والطقس السيئ، لذلك نقدم لكٍ مجموعة من المشروبات الباردة التي تساعد على تدفئة الجسم منها كما ذكرها موقع "health line".

مشروب القرفة بالحليب

يعد مشروب القرفة بالحليب من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها في فصل الشتاء، لقدرتها على منح الجسم التدفئة الفورية، إضافة إلى قيمتها الغذائية العالية لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة مثل: الكالسيوم، وفيتامين B12، و عدد من المعادن الضرورية للجسم.

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الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أهم المشروبات التي تساعد على تدفئة الجسم.

مشروب الزنجبيل بالليمون

إذا يساعد على علاج نزلات البرد والاحتقان وتنشيط الدورة الدموية وتدفئة الجسم.

السحلب

يعتبر السحلب من المشروبات الساخنة المفضلة لكثيرين في فصل الشتاء، التي تساعد على تدفئة الجسم.