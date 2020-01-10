شكرا لقرائتكم خبر عن حفل «أوسكار 2020» من دون مقدّم للعام الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت رئيسة تلفزيون «إيه.بي.سي» إنترتينمنت، كاري بورك، إن حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020، المقرر تنظيمه في فبراير المقبل، سيكون من دون مقدم للعام الثاني على التوالي.
وأضافت بورك للصحافيين: «دعوني أؤكد لكم ذلك الآن. لقد قررنا معاً، نحن وأكاديمية (علوم وفنون السينما الأميركية)، أنه لن يكون هناك المضيف التقليدي مجدداً هذا العام».
وكان حفل أوسكار لعام 2019 قد نُظّم من دون مضيف للمرة الأولى في 30 عاماً، وشهد زيادة في عدد مشاهدي الحفل المذاع على «إيه.بي.سي» إلى 29.6 مليون أميركي، ليكسر بذلك اتجاهاً نزولياً للعام الرابع في عدد المشاهدين للحفل الذي يذاع على الهواء مباشرة.
وقالت بورك إن النجاح الذي تحقق في العام الماضي كان الدافع وراء القرار بعدم وجود مقدم للحفل المقرر في التاسع من فبراير، والذي يشهد توزيع الجوائز الأكثر أهمية في صناعة السينما.
وكانت فرقة كوين لموسيقى الروك قد افتتحت الحفل بعرض حي للاحتفال بالنجاح الجماهيري لفيلم «بوهيميان رابسودي». وستعلن الترشيحات لجوائز أوسكار 2020 يوم الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حفل «أوسكار 2020» من دون مقدّم للعام الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.