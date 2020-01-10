الامارات | أطباق شتوية جديدة في «بتيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباق شتوية جديدة في «بتيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «كافيه بتيل» عن إطلاق قائمة طعام مستوحاة من أجواء موسم الشتاء، حيث استعانت العلامة بأجود المكونات الطازجة لابتكار توليفة متكاملة من الأطباق التي تعكس التزامها بمقومات الإبداع في عالم الطعام.

وتتوافر القائمة الآن في فروع العلامة المنتشرة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لتمنح عملاءها مكاناً مثالياً للقاء ومشاركة أشهى الوجبات، خصوصاً مع الخيارات المتنوعة من الأطباق المغذّية والابتكارات الخفيفة والصحية، ما يضمن الاستمتاع بوجبة غداء سريعة، أو قضاء سهرة طويلة على سفرة العشاء. ويمكن بداية الوجبة مع طبق «توماتو توناتو» المميز بلحم التونة معتدل الدهون، الذي يُقدّم فوق الطماطم وصلصة التونة، تزيّنها حبات التوت وخبز كروتون المحمّص والجرجير البري وجبنة بارميزان. بينما تشكّل سلطة الكينوا والتوت البري خياراً صحيّاً رائعاً مع حبوب الكينوا الحمراء والبيضاء الغنية بالبروتين، وحبّات التوت البري المجفف والأفوكادو واليقطين المحمّص، إضافة إلى الطماطم المتطاولة والبندق.