الامارات | موسيقار مصري ينفي استغلال «غولدن غلوب» لمـوسيقاه

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقار مصري ينفي استغلال «غولدن غلوب» لمـوسيقاه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الموسيقار المصري هاني شنودة، ما تردد عن استغلال جوائز «غولدن غلوب» لإحدى مقطوعاته الموسيقية وإذاعتها خلال الحفل الذي أقيم منذ أيام، كخلفية موسيقية لتسلم الفنان المصري الأصل رامي يوسف جائزة أفضل ممثل تلفزيوني عن دوره في مسلسل «رامى».

وأوضح شنودة أن قصة المقطوعة الموسيقية، التي تحمل عنوان «لونجا 79»، وصدرت عام 1979 ضمن ألبوم «حرية»، وهو الألبوم الثاني لفرقة «المصريين» التي أسسها شنودة في عام 1977، ترجع إلى خمس سنوات، عندما تواصل معه منتج ألماني كان يبحث عن موسيقى مختلفة وعبّر عن إعجابه بأعمال فرقة «المصريين»، وتعاقد وقتها مع شنودة على حق استغلال ثماني أغنيات، ومن خلال هذا المنتج سمع منتج أميركي الجنسية وطلب الاستعانة بعدد من المقطوعات الموسيقية للموسيقار المصري في مسلسل كوميدي جديد يقوم بإنتاجه، وتم بالفعل التعاقد مع شنودة على حق استخدام خمس مقطوعات، من بينها «لونجا 79»، مؤكداً أنه لم يكن يشاهد حفل توزيع الجوائز عند عرضه، ولكنه عرف عن الأمر من خلال الاتصالات التي تلقاها من أصدقائه ووسائل الإعلام المصرية.

وعبّر شنودة عن فخره باستخدام موسيقاه في حدث بأهمية حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب»، وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: «شعرت باعتزاز وفخر كبيرين كوني فناناً مصرياً تعزف موسيقاه في حفل عالمي بحضور أشهر نجوم العالم». كما عبّر عن سعادته وفخره بفوز الشاب المصري الأصل رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل، وأعجابه بلباقة حديثه باللغة الإنجليزية، بجانب حرصه على التحدث بالعربية قائلاً: «الله أكبر»، وأضاف: «المشهد كله كان تاريخياً ومميزاً ويدعو إلى الفخر لكل مصري».