الامارات | «غولدن غلوب».. الأحمر لم يقتصر على السجادة فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن «غولدن غلوب».. الأحمر لم يقتصر على السجادة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خاصة والعربية عامة.

إعداد: ندى الزرعوني

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كان حفل الـ«غولدن غلوب» في نسخته الـ77، الذي أقيم منذ أيام، قادراً على أن يجمع قائمة لامعة من النجوم، وكما هي العادة، تأتي السجادة الحمراء كجزء أساسي من الحفل، وترشيحاته، وجوائزه، يقطعه النجوم بأبهى حلة، قد تفوق التوقعات أحياناً، وقد تصدم الجمهور في أحيان أخرى.

لم يقتصر اللون الأحمر في هذا العام على السجادة فقط، بل اختارته مجموعة كبيرة من نجمات هوليوود، إذ نجح في عدم تخييب ظنونهن، سواء في الدرجات، أو القصات، أو التفاصيل، بينما نجح اللون الأسود أيضاً في أن يظهر بنسخ أنيقة على بعض النجمات، ليأتي اللون الأصفر طاغياً بأناقة فائقة، رغم ندرته على السجادة.

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اختارت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان فستاناً من اللون الأحمر، من تصميم دار الأزياء الإيطالية «فيرساتشي» بقصة مسائية مثالية، كشف عن بشرتها العاجية الرقيقة، وفتحة ساق ناعمة، حيث انسدل الفستان بتموجات وكسرات هادئة دون مبالغة، أرفقته بإكسسوارات ذهبية أضافت لمسة مثيرة على الإطلالة، وشاركت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسن زميلتها في اختيار فستان من ذات الدرجة، من تصميم دار الأزياء الأميركية «فيرا وانغ»، بقصة مسائية لافتة من قماش التافتا الأنيق، بكتف وصدر مكشوفين، وعقدة ضخمة تبرز في ظهر الفستان ذي الأذيال الطويلة، وتميزت درجة الأحمر بأنها أبرزت بشرة الممثلة الذهبية بشكل مميز، على الرغم من طول الفستان المبالغ وغير المبرر.

اختارت الممثلة الأميركية كات غراهام فستاناً من اللون الأحمر أيضاً، بتصميم يبرز منطقة الصدر بشكل واضح، بينما ينسدل متموجاً في تنورته، وتميز بتصميمه البسيط والأنيق في الوقت ذاته، وهو من تصميم اللبناني جورج حبيقة، وفي الوقت ذاته فضلت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان أن ترتدي فستاناً أقل بهرجة وأكثر احتشاماً من الأحمر الداكن للمصممة «إيميليا ويكستيد»، واختارت البريطانية هيلين ميرين درجة أحمر أكثر نضجاً، وكعادتها نجحت في أن تظهر بإطلالة أنيقة وكلاسيكية أبرزت أناقتها، بقصة كتف مكشوفة، ومتداخلة عند الصدر، وبأكمام طويلة وتنورة واسعة متموجة ومنسدلة بهدوء، من تصميم دار الأزياء الفرنسية «كريستيان ديور».

نجحت «ديور» أيضاً في لفت الأنظار بفستان أسود أنيق، ارتدته محبوبة الجماهير الأميركية جينيفر أنيستون، كشف عن كتفيها، وتزين بحزام ناعم وبسيط على الخصر، بينما استطاعت الأميركية ساندرا بولوك، التي اختارت عدم الظهور على السجادة الحمراء والخروج على المسرح لتقديم جائزة أفضل فيلم في فئة الدراما، أن تتميز بفستان متعدد التموجات والأطوال من الحرير الأصفر المحروق من تصميم «أوسكار دي لارينتا»، كما تميزت الأميركية زوي دوتش بفستان من «فيندي» بقصة بسيطة وأنيقة وأكتاف بارزة وأكمام طويلة، دون مبالغة، بينما ظهرت الأميركية كيت بلانشيت بلون أصفر فاتح جداً، تزينت فيه منطقة الصدر».

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