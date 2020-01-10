الامارات | «ألوفت ديرة سيتي سنتر» يطلق باقة عروض فاخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ألوفت ديرة سيتي سنتر» يطلق باقة عروض فاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم صالة «آوت دور باي ڤوكس» في فندق «ألوفت سيتي سنتر ديرة» عرض «سينما صَن داونر»، الذي يتيح للضيوف تناول وجبة برانش شهية أثناء مشاهدة أحدث الإصدارات السينمائية، في تجربة تجمع بين الاسترخاء والمذاق الشهي، وقضاء أروع الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء.

يتوافر العرض كل يوم جمعة بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، ويتضمن التذكرة وعبوة فشار أو رقائق ناتشوز مع تشكيلة من المأكولات الخفيفة وخيارات من المشروبات. وتوفر هذه التجارب التي تجمع بين متعة مشاهدة الأفلام وتناول وجبات البرانش أجواء تفاعلية، تعزز العلاقات الاجتماعية. وعوضاً عن أماكن الجلوس العادية، تتفرد صالة «آوت دور باي ڤوكس» بأرائك وثيرة، تمنح المكان إحساساً بالراحة.

تحمل عروض البرانش الجديدة هذه طابعاً مميزاً يجعلها تختلف عن غيرها من الباقات التقليدية، ما يجعلها مثالية للراغبين في تجربة مختلفة خلال أمسيات الجمعة.