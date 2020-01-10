الامارات | «الطهاة الصغار» يطوّر مهارات الطبخ لدى أطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطهاة الصغار» يطوّر مهارات الطبخ لدى أطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إشراك الأطفال في مهارات الطهي في سن مبكرة يساعد على تطوير مهاراتهم الحركية والعقلية والاجتماعية والمعرفية.

لا شك أن اعتماد أسلوب حياة صحي وعادات طعام سليمة مع التلاميذ الصغار هو من صلب أولويات حضانة «ليدي بيرد»، التي تقدم برنامج «الطهاة الصغار» لتعليم الأطفال الصغار كيفية اتخاذ خيارات صحية عبر دمج المفاهيم الرياضية والعلمية وتطوير اللغة في تجربة طهي ممتعة.

وتقول الرئيسة التنفيذية لحضانة ليدي بيرد، مونيكا فالراني «لدى تلاميذ مرحلة ما قبل المدرسة استعداد كبير للتعلم. فالأطفال يحبون الاكتشاف والتجربة».

وأوضحت فالراني أن «إنشاء سوبر ماركت للتسوق» لشراء الطعام الصحي هو نشاط جيد يمكن أن يعتمده الوالدان قبل الذهاب فعلياً إلى المتاجر أو المحال، لأن الأطفال ينمون معرفتهم بشكل أفضل عند استخدام الوسائل البصرية، كما يمكن إضافة صور لمختلف الأطعمة في هذا النشاط.

الطهي هو من المهارات الحياتية التي يجب أن يتم ترسيخها لدى الأطفال، إذ يمكن للمتعلمين الصغار الاستمتاع بخلط المكونات والتنظيف والصب واللف ودهن الزيت، وتقطيع كعك الزنجبيل بأشكال مختلفة. ويعد تحضير وجبات خفيفة وصحية وبسيطة في المنزل، مثل سلطة الفواكه، طريقة سهلة ومرحة، عبر التقشير والتقطيع والشم واللمس. كما أن إعداد السندويشات وتقطيعها إلى أنصاف أو أرباع يعلم الصغار عن الكسور والأشكال. ولابد من التشديد على احتياطات السلامة أثناء العمل في المطبخ، وتعليم الأطفال أهمية النظافة، ومن بين الفوائد العديدة لتعليم الأطفال الطبخ منذ الطفولة:

مودة وتواصل

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زيادة المودة والتواصل بين أفراد الأسرة، وحب العمل المشترك، وذلك من خلال تقضية وقت كبير للوالدين مع أبنائهم في المطبخ، في محاولات لتعليمهم طرق الطهي وسط جو مليء بالمرح والضحك حتى لا يمل الأطفال من ذلك، ولتسهيل ذلك يمكن للوالدين في بداية الأمر تعليم الأبناء كيفية تجهيز الوجبات البسيطة.

ثقافة

تعليم الأطفال ثقافات الطبخ المختلفة يساعد في التعرف إلى وجبات البلاد الأخرى، ويزيد من معلوماتهم العامة حول مختلف البلاد.

اعتماد على النفس

تعليم الطبخ للأطفال يقوي من قدرتهم على الاعتماد على النفس. جعل الأطفال يقومون بتحضير وجباتهم المدرسية، وسيلة لإحساس الأطفال بالاستقلالية.

- الطهي مهارة حياتية يجب أن يتم ترسيخها لدى الأطفال لفوائدها الكثيرة.