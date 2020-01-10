الامارات | الكرانيش تزيِّن البلوفر التريكو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزين الكرانيش البلوفر التريكو هذا الشتاء، لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية، إنيس مايروزه، أن الكرانيش تزين الياقة أو الأكمام أو الجزء السفلي من البلوفر التريكو، لتُضفي عليه لمسة أنوثة حالمة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأضافت مايروزه أنه يمكن تأكيد طابع الأنوثة من خلال تنسيق البلوفر المزدان بالكرانيش مع تنورة قصيرة «ميني»، أو تنورة متوسطة الطول «ميدي».
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