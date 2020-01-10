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الامارات | الكرانيش تزيِّن البلوفر التريكو

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إعداد : ندى الزرعوني 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزين الكرانيش البلوفر التريكو هذا الشتاء، لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية، إنيس مايروزه، أن الكرانيش تزين الياقة أو الأكمام أو الجزء السفلي من البلوفر التريكو، لتُضفي عليه لمسة أنوثة حالمة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأضافت مايروزه أنه يمكن تأكيد طابع الأنوثة من خلال تنسيق البلوفر المزدان بالكرانيش مع تنورة قصيرة «ميني»، أو تنورة متوسطة الطول «ميدي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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