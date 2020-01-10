الامارات | 12 فريقاً يدشنون دوري الإمارات للصيد بالصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فريقاً يدشنون دوري الإمارات للصيد بالصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أمس، عن تأجيل انطلاق دوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي كان مقرراً اليوم في دبي، الدوري الذي يقام بالتعاون بين نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي خصصت النسخة الأولى منه لفئة العامة في مسابقات جير تبع فرخ وجير شاهين فرخ وجير فرخ وقرموشة فرخ، ويشارك في الدوري 12 فريقاً، على أن تقام الجولتان الثانية الثالثة 28 و30 يناير الجاري في أبوظبي، وتقام الجولتان الرابعة والخامسة في دبي، فيما سيقام نصف النهائي والنهائي في أبوظبي.

وأنهت اللجنة المنظمة المشتركة للدوري كل الترتيبات للانطلاقة، التي تمثل نقلة نوعية كبيرة للرياضات التراثية، ورصدت اللجنة المنظمة للحدث أكثر من مليون درهم جوائز للنسخة الأولى.

وكان نادي أبوظبي للصقارين قد وقع اتفاقية تعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أخيراً، في أبوظبي، لتجسيد التعاون وتحقيق تضافر الجهود بين الطرفين لإطلاق دوري الإمارات للصيد بالصقور.