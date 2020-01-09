احتفلت طالبات كلية الطب بجامعة المنوفية بتخرجهن، عن طريق أغنية أُعدت خصيصا لهذه المناسبة.
حملت الأغنية اسم "طب شبين" وألفها أحمد عرفان، أحد طلاب الدفعة 33 بالكلية، وحصدت مشاهدات عالية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
جاء من ضمن كلمات الأغنية: "متخافوش لو مش أد طب متدخلوش، آخرتها حلوة وفرحانين، كل الليالي عدت في بالي، شكرا يا طب".
وهذه ليست المرة الأولى التي يؤلف فيها الطلاب أغنية احتفالا بتخرجهم، ففي عام 2016 نشر طلاب كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، فيديو غنائي يتحدثون فيه عن أيام الدراسة وعلاقة الصداقة التي جمعتهم، وبعد عامين تفرّق شباب الدفعة بين الوظائف المختلفة، غير أنهم أنتجوا فيديو آخر يشاركون فيه خبرات الحياة العملية بشكل فكاهي.
"خلصت أيام كليتنا"، هو المقطع الذي نشره خريجي دفعة 2016، عبر موقع "يوتيوب"، والذي حاز على تفاعل كبير من رواد الـ سوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طالبات "طب شبين" يحتفلن بتخرجهن بأغنية: "آخرتها حلوة وفرحانين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.