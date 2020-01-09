الشرنوبي يرقص بـ"طريقة غريبة" مع خطيبته على أغنية لـ محمد رمضان بعيد ميلاده

تداول رواد موقعي "فيس بوك" و"إنستجرام" مقاطع فيديو، رقص الفنان محمد الشرنوبي مع خطيبته ومديرة أعمال الفنانة أنغام راندا رياض، خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

ويتضمن مقطع الفيديو الأول، رقص "الشرنوبي" بطريقة "غريبة" و"غير تقليدية" مع خطيبته على أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة "رايحين نسهر بوم بوم"، فيما تتضمن المادتين المصورتين غنائه "حتة من الخيال"، خلال احتضانه "راندا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقعي التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أيه الرقص دة يا شرنوبي"، و"الشرنوبي اخترع رقصة جديدة بعد الخطوبة".

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واحتفلت راندا رياض، مدير أعمال الفنانة أنغام، بعيد ميلاد خطيبها الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمشاركة عدد من الصور التي تجمعها به أثناء الحفل، برفقة عدد من نجوم الفن كالفنانين خالد أنور ومحمد إبراهيم يسري.

وأرفقت تعليقًا على الصورة، قائلةً: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي"، ولقيت الصور استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 12 ألف تسجيل إعجاب، وكان من أبرزها، "كل سنة وإنتوا مع بعض"، "بنحبكم مع بعض"، "يا حلاوتكوا"، "الصور فيها حب من شرنوبي ليكي أوي"، "انتي حلوة ورقيقة أووي أوووي"، "حساكوا شبه بعض".

خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، الأربعاء 11 ديسمبر، بخطبته على راندا رياض، في أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وشارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".